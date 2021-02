Caso PSG-Basaksehir: «Coltescu non fu razzista»

PARIGI - «Niente razzismo, nessuna discriminazione da parte degli arbitri. In romeno 'negru' vuol dire nero, senza connotazioni offensive». In soccorso del quarto uomo rumeno Sebastian Coltescu, finito in dicembre al centro del caso che ha trasformato PSG-Basaksehir di Champions in una partita simbolo (con le squadre che lasciarono il campo per protesta), arriva la Commissione Etica e Disciplinare dell’Uefa, che aveva aperto un'inchiesta.

La relazione dell’ispettore UEFA ha riscontrato che le parole utilizzate non sono state di natura razzista. Non ci sarà, dunque, alcuna azione disciplinare. Secondo le prove raccolte è stato riscontrato che Coltescu e il guardalinee Sovre usarono l'espressione rumena "negru" per identificare il secondo allenatore del Basaksehir Webo. Parole che in rumeno non hanno però un significato peggiorativo.

L'inchiesta ad ogni modo non si ferma e andrà avanti per quello che viene definito un "foul language", ovvero un linguaggio comunque inappropriato.