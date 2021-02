Vittoria striminzita ma pesante

BERNA - Quarto successo filato per lo Young Boys, che nel mercoledì di campionato ha faticato per piegare 1-0 un buon Losanna.

Presto in vantaggio con Siebatcheu (in rete al 16’), i bernesi hanno avuto la colpa di non sfruttare le occasioni avute, permettendo ai biancoblù di rimanere “vivi” fino al 90’. Altre reti, comunque, non sono arrivate; la truppa di Gerardo Seoane ha così potuto ulteriormente allungare in classifica sulle rivali. Il Basilea, secondo, è ora staccato addirittura di 13 lunghezze.

Nell’altra partita di giornata Servette e San Gallo si sono divisi la posta in palio. Due volte in vantaggio (Stillhart e Guillemenot), i biancoverdi non sono riusciti a resistere al ritorno dei granata padroni di casa, che prima con Kyei - che ha pure fallito un rigore - e in seguito grazie a un autogol di Fazliji, sono arrivati al 2-2 finale.

keystone-sda.ch (PETER SCHNEIDER)