Bianconeri ermetici

LUCERNA - Un Lugano ordinato e pragmatico ha strappato il pari in casa di un buon Lucerna: 1-1 il risultato finale.

Una difesa migliore, una differenza reti migliore, ovviamente una classifica migliore, e poi un avversario in casa non certo infallibile (appena 2 vittorie in 8 partite): se non proprio da favoriti assoluti, i bianconeri si sono comunque presentati alla Swissporarena “almeno” con grandi ambizioni.

Sapevano infatti di avere le qualità tecniche e anche la testa per mettere in grande difficoltà i padroni di casa. E questo, a lungo, sono riusciti a fare. Corti, coperti, attenti - per scelta ma anche perché costretti dalla truppa dell’ex Celestini - Sabbatini e soci hanno prima di tutto pensato a coprire l’area presidiata da Baumann per poi, in seconda battuta, tentare di graffiare dalle parti di Müller. Tale impostazione ha inizialmente dato i frutti sperati (dal Lugano). Il primo tempo si è infatti chiuso con un impietoso 68-32 in favore degli svizzerocentrali in quanto a possesso palla, ma anche con un non casuale 0-1 di parziale in favore dei ticinesi, avanti al 25’ grazie a un rigore trasformato da Custodio.

La speculazione degli ospiti non si è tuttavia rivelata produttiva nella ripresa. Già al 53’, infatti, Sorgic ha trovato il pari, ristabilendo l’equilibrio e rendendo ancor più convinti e convincenti i biancoblù. Da quel momento, infatti, la pressione locale è se possibile aumentata. I bianconeri non hanno però traballato. Hanno subito, certo, ma sono stati in grado di respingere ogni attacco, difendendo il punteggio fino al triplice fischio finale. Punto guadagnato, questa volta, per gli uomini di mister Jacobacci, non brillanti ma, come spesso già accaduto, estremamente concreti. E la classifica continua a muoversi.

LUCERNA-LUGANO 1-1 (0-1)

Reti: 25’ Custodio (rig.) 0-1; 53' Sorgic 1-1.

LUGANO: Baumann; Kecskes, Oss, Daprelà; Lavanchy, Custodio, Covilo, Sabbatini, Guerrero (92' Facchinetti); Lungoyi (74' Gerndt), Abubakar.

keystone-sda.ch (URS FLUEELER)