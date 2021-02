A Lucerna un'altra sfida insidiosa

LUCERNA - Come contro il Vaduz, quella di questa sera con il Lucerna è una partita che potrebbe nascondere delle insidie. Nonostante la formazione di Fabio Celestini abbia ottenuto soltanto quattro punti nelle ultime cinque gare, l'incrocio odierno è infatti di quelli assolutamente da non sottovalutare. Visti i recenti risultati eccellenti staccati dal già citato Vaduz, i biancoblù – attualmente penultimi – sentono il fiato sul collo. Motivo per cui questa sera cercheranno di vendere carissima la pelle...

Proprio alla luce di ciò il Mister del Lugano Maurizio Jacobacci ha voluto mettere in guardia i suoi: «Spero che tutti capiscano quanto sia difficile vincere le partite. Bisogna sempre essere al 100% per fare risultato, stringendo i denti».

Ricordiamo che i bianconeri scenderanno in campo senza Bottani (problema muscolare) e Ardaiz (in quarantena dopo che un congiunto è risultato positivo al coronavirus). Assenti anche Lovric (sospeso) e Maric, in fase di ripresa dopo l'infortunio di Basilea.

Contro i lucernesi Gerndt e compagni, che questa sera andranno a caccia del terzo posto in solitaria, hanno una tradizione positiva: negli ultimi sette incontri sono giunte cinque vittorie e due pareggi. Che la striscia possa proseguire anche questa sera...

