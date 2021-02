LUGANO - Quattro punti nelle ultime cinque gare. Il Lucerna è una squadra che sta viaggiando a ritmi piuttosto blandi. Attenzione però poiché solo poche settimane fa anche il Vaduz sembrava ormai con un piede in Challenge League. Prima d'infilare una striscia di quattro risultati utili consecutivi che di fatto ha riacceso la lotta contro la relegazione, nella quale è invischiato pienamente anche il team di Fabio Celestini.

I bianconeri intraprenderanno la trasferta alla Swissporarena senza Bottani (problema muscolare), Ardaiz (in quarantena dopo che un congiunto è risultato positivo al coronavirus). Assenti anche Lovric (sospeso) e Maric, in fase di ripresa dopo l'infortunio di Basilea.

«È un campionato molto interessante - è intervenuto il tecnico bianconero Maurizio Jacobacci - Spero che tutti capiscano quanto sia difficile vincere le partite. Bisogna sempre essere al 100% per fare risultato, stringendo i denti. Serve un gruppo affiatato che ci metta anima e cuore, poiché significa che emozionalmente la squadra c'è. Serve concentrazione per 90', quella che - vista la tipologia dei gol incassati - ci è mancata contro Basilea e Vaduz. Ad ogni modo contro i renani la squadra ha dimostrato che ha la possibilità di giocarsela quasi contro ogni squadra. Dico quasi perché lo Young Boys è una compagine di enorme qualità, malgrado l'ottima partita disputata contro di loro in occasione dell'ultimo incrocio. Hanno la consapevolezza di avere un organico molto forte, possono schierare due diverse squadre senza mai andare in affanno».

La ricetta per domani? «Dovremo evitare di lasciar loro spazi, hanno qualità offensive importanti. Dovremo anche prestare molta attenzione ai loro inserimenti. Per quanto ci riguarda cercheremo di sfruttare i contropiedi che ci capiteranno».

Il pareggio con il Vaduz ha lasciato un po' di nervosismo in seno all'ambiente bianconero? «Quando la squadra non è contenta al termine di una partita così così è solo un bene. L’espulsione di Lovric ha influenzato il nostro finale di gara visto che ci ha privato per gli ultimi dieci minuti della possibilità di metterli sotto pressione a caccia della la rete della vittoria. Alla luce di ciò l’atteggiamento del gruppo è buono: non accetta certe cose, si ribella e mostra il suo carattere. Meglio questo tipo di nervosismo per il desiderio di far bene piuttosto che chi accetta tutto...».

