Basilea ingenuo, Servette concreto

BERNA - Terza vittoria consecutiva - e dodicesima stagionale - per lo Young Boys, che ha reso ancor più "seria" la sua fuga in vetta alla classifica di Super League sbarazzandosi 4-2 del Losanna.

Il match valevole per la 18esima giornata di campionato è stato molto meno combattuto di quanto non dica il punteggio. I bernesi sono infatti saliti sul 4-0 in poco più di mezz'ora (tripletta di Nsame e Fassnacht) prima di levare il piede dall’acceleratore. A quel punto i vodesi hanno almeno salvato l’onore passando con Flo e Ouattara.

Successo con il medesimo punteggio per il Servette, che ha piegato il Lucerna. In svantaggio dopo 8’ (Schaub), i granata sono volati sul 4-1 (Fofana, Kyei, Rouiller e Cespdes) in un’ora, prima di concedere un nuovo “punto” ai rivali.

Pari con reti, infine, tra Basilea e Sion. In doppio vantaggio nel primo tempo (Arthur e Kasami), i renani si sono fatti riprendere dai vallesani, che nel secondo tempo sono arrivati al gol con Wesley e Uldrikis.

