Lugano un po' spento: a Cornaredo finisce 1-1

LUGANO - Ultimo della classe ma comunque pericoloso. D'altronde gli ultimi due risultati del Vaduz - pareggio con lo Young Boys e vittoria sullo Zurigo - sono lì a dimostrarlo. E la formazione di Mario Frick ha dato del filo da torcere anche a Sabbatini e compagni: la sfida di Cornaredo si è chiusa sull'1-1.

Il Lugano, incapace di vincere a Cornaredo da fine novembre, si è presentato in campo con un insolito 4-3-3. Tra le assenze da segnalare quelle di Maric, che sarà out per un paio di settimane.

L'inizio di gara si è rivelato traumatico per la formazione di casa, colpita dopo pochissimi secondi da una conclusione rasoterra scagliata da Schmied. I bianconeri hanno accusato il colpo, faticando e non poco nei minuti seguenti a calarsi nei ritmi del confronto.

In occasione della prima azione imbastita dai ticinesi, al 23', è comunque arrivato il punto del pareggio: di testa Grendt ha trasformato in oro un traversone di Lungoyi. Nei minuti restanti di una prima frazione non certo dagli alti contenuti tecnici non è successo praticamente più nulla.

Ad inizio ripresa la squadra di Maurizio Jacobacci ha faticato ad allargare le maglie della ben registrata difesa ospite. Quasi mai i sottocenerini si sono affacciati pericolosamente dalle parti di Buchel.

Attorno al 68' è stato Abubakar ad avere una grossa occasione, l'unica di un certo rilievo del secondo tempo, per capovolgere la contesa. Ma il pallone non ha voluto saperne di entrare.

All'80', complice una gomitata, Lovric è stato espulso (il giocatore del Lugano era già stato ammonito nel primo tempo). Nonostante l'inferiorità numerica i padroni di casa hanno tenuto l'1-1 fino al 90'.

Il Vaduz si è dunque confermato bestia nera del Lugano, capace di vincere una sola volta negli ultimi nove confronti diretti.

In classifica il team di Maurizio Jacobacci ha fallito l'aggancio al Basilea al secondo posto. Con il punticino incamerato questa sera ha comunque raggiunto a quota 25 punti lo Zurigo al terzo (i tigurini hanno disputato una gara in più).

LUGANO - VADUZ 1-1 (1-1)

Reti: 2' Schmied 0-1; 23' Gerndt 1-1.

Lugano: Baumann; Lavanchy, Kcskées, Daprelà, Facchinetti, Covilo, Lovric, Sabbatini (84' Custodio), Lungoyi (46' Bottani), Abubakar, Gerndt (61' Ardaiz).

keystone-sda.ch / STR (Samuel Golay)