L'agenda del Chiasso subisce delle modifiche

CHIASSO - Il Chiasso può segnarsi in agenda la data di mercoledì 10 marzo, giorno in cui accoglierà al Riva IV il Lucerna per gli ottavi di finale di Coppa Svizzera. Il calcio d'inizio è stato fissato per le 17.30.

La SFL ha inoltre spostato due gare di Challenge League relative ai rossoblù: l'incontro casalingo contro lo Sciaffusa - originariamente previsto domenica 14 febbraio - è stato anticipato al sabato (calcio d'inizio alle 18.15), mentre la trasferta di Losanna è stata collocata sabato 13 marzo (18.15), anzichè il giorno prima.

Ti-press (Alessandro Crinari)