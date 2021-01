La Lazio piega la Dea a Bergamo. Il Grifone fa festa con Destro

BERGAMO - La vendetta è servita. A pochi giorni dal ko in Coppa Italia proprio contro la Dea, la lazio si è presa la rivincita vincendo 3-1 il match del 20esimo turno di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi, a segno con Marusic (3'), Correa (51') e Muriqi (81'), sorpassa i bergamaschi in classifica e si piazza al quinto posto (37 punti; Dea ferma a 36). Alla squadra di Gasperini non è bastato il gol di Pasalic, a segno al 79' per il momentaneo 2-1.

Allo Scida di Crotone netto successo del Genoa, capace di imporsi 3-0. Ancora protagonista Mattia Destro, autore di una doppietta (24', 50') e salito a quota 9 in stagione. Per il Grifone a segno anche Czyborra (29').

Mastica amaro il Cagliari di Di Francesco, acciuffato in extremis dal Sassuolo (1-1). Avanti al 75' con Joao Pedro, i sardi sono stati raggiunti al 94' da Boga.

Da segnalare infine il successo esterno dell'Udinese, che ha piegato lo Spezia 1-0 grazie al rigore trasformato da De Paul al 52'.

