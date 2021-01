«I pareggi sono importanti, pensiamo contro chi li abbiamo fatti»

LUGANO - La trasferta di San Gallo incombe ma non spaventa. Consci di “valere”, spinti (anche) dalle ultime prestazioni fornite, a Lugano sono infatti convinti di poter dire la loro nella tana biancoverde. Questo nonostante, nelle ultime sei uscite, la voce “punti” segni un misero “4”.

«I pareggi sono importanti - ha raccontato Maurizio Jacobacci - soprattutto se pensiamo contro chi li abbiamo fatti. La verità è che ci mancano i punti in casa con Zurigo e Losanna, quando abbiamo peccato di determinazione sotto porta. Si devono però valutare le prestazioni. E queste ci sono state anche senza fare en-plein. In fondo, chi avrebbe scommesso su un pari in casa dello Young Boys? Già il pareggio di San Gallo era stato importante. E lì si doveva e poteva vincere. Ecco altri due punti che ci mancano».

Mancano... i gol.

«Dobbiamo segnare. Serve concretezza. In fondo le occasioni ci sono e più di un certo numero non possiamo crearne. Guardate alla partita con l’YB, che mi ha fatto capire bene che rendimento può avere la squadra e che mi rammarica solo per il risultato: abbiamo fatto molto bene nel primo tempo e, fino al loro gol, pure nel secondo. I bernesi hanno giocato molto con palle lunghe, mentre noi, ottimi sul piano fisico, tecnico e tattico, siamo stati in grado di salire palla al piede anche sotto pressione. Abbiamo avuto le nostre chances, ce la siamo giocata alla pari. Questo è l’importante».

Il problema-gol potrebbe essere risolto da Abubakar, possibile titolare a San Gallo.

«Mi auguro possa darci una mano. Lui vede la porta e raramente in area sbaglia la conclusione».

Ti-press (Samuel Golay)