Tutti fermi

LUCERNA - Il campionato di Super League sta per ripartire? Sì ma non per tutti. Come il Servette, in isolamento e quindi costretto a saltare i match con San Gallo e Lugano, pure il Lucerna sarà obbligato a fermarsi.

Diversi giocatori della Prima squadra biancoblù sono infatti risultati positivi al tampone e per questo motivo il Medico cantonale ha disposto la quarantena. Gli svizzerocentrali dovranno ritardare di una settimana almeno le prime partite; non potranno quindi muoversi fino a Lugano il 24 gennaio e ospitare il San Gallo il 27.