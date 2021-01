Trabzonspor "rimbalzato"

LUGANO - Per un attaccante che entra (lunedì pomeriggio è arrivata la firma di Abubakar), a Lugano ce n’è uno in uscita. Nonostante abbia spesso raccolto complimenti da mister Jacobacci, nelle prossime ore Jens Odgaard farà le valigie. Le possibilità che rimanga in bianconero, dopo le poco convincenti prove della prima parte di stagione e nonostante un contratto (temporaneo) valido fino a giugno, sono infatti pari a zero. Il danese tornerà al Sassuolo in questa finestra di mercato, ma neppure lì disferà il bagaglio. In neroverde non c’è spazio per lui, che a questo punto della carriera ha solo bisogno di giocare. Dove finirà? L’Italia, in Serie B, rimane l’ipotesi più concreta, anche se non è esclusa una sua migrazione verso nord. Non nella sua Danimarca però. Più probabile, come destinazione, l’Olanda, già assaggiata - e convinta - ai tempi dell’Heerenveen.

Odgaard è per il momento una scommessa persa. Dalla sua ha però ottime qualità, tanta voglia e un’età che gli permette di guardare con fiducia al futuro. Il Lugano ha sbagliato a prenderlo? Con il senno di poi è facile bocciare l’operazione autunnale conclusa dai bianconeri. È tuttavia pure giusto sottolineare come, al momento delle firme, l’ingaggio sembrasse un colpo. Fisico imponente, piede educato, passato da un paio di big italiane, cercato con insistenza dal Trabzonspor (arrivato a offrire 6'000'000 di euro per il cartellino e un ingaggio annuale a sei zeri)… Jens pareva essere in rampa di lancio. Poi il campo ha detto altro, ma questa è un’altra storia.

Ti-press (Alessandro Crinari)