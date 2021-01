Messi, Cr7, Mbappé o Neymar? No, il giocatore che vale di più è Rashford

NEUCHâTEL - L'attaccante del Manchester United - Marcus Rashford - è il calciatore che ha attualmente il valore di mercato più alto, rispetto a tutti i suoi colleghi.

Lo sostiene l'osservatorio calcistico del CIES - il Centro di ricerche con sede a Neuchâtel - che ha pubblicato una lista con i giocatori più costosi che militano nei cinque campionati di calcio più prestigiosi (Italia, Inghilterra, Spagna, Germania e Francia), stimando la "quota" del 23enne inglese in 165 milioni di euro. Al secondo posto figura Erling Haaland del Borussia Dortmund (152 milioni), mentre al terzo Trent Alexander-Arnold (151 milioni).

Ricordiamo che il valore di un giocatore viene calcolato secondo un algoritmo che prende in conto tre grandi parametri: il giocatore (età, durata del contratto, statuto internazionale, progressione e prestazioni), il club (aspetto sportivo, aspetto finanziario) e il contesto economico attuale. I risultati del rapporto del CIES vengono pubblicati due volte all'anno e - ricordiamo - che sei mesi fa in vetta alla classifica c'era Kylian Mbappé (293 milioni di euro).

Dal canto loro Lionel Messi (59 milioni) e Cristiano Ronaldo (52 milioni) occupano rispettivamente il 97esimo e il 131esimo rango. Le ragioni? All'argentino del Barcellona restano soltanto sei mesi di contratto con i blaugrana, mentre l'anagrafe non gioca in favore del portoghese della Juventus (35 anni). Più lontano Neymar, valutato soltanto 35 milioni a causa degli infortuni in cui è incappato il brasiliano del PSG in questa stagione.

Di seguito la top-10:

1. Marcus Rashford (GB/Manchester United) 165,6 milioni di euro

2. Erling Haaland (NOR/Borussia Dortmund) 152 milioni di euro

3. Trent Alexander-Arnold (GB/Liverpool) 151,6 milioni di euro

4. Bruno Fernandes (POR/Manchester United) 151,1 milioni di euro

5. Kylian Mbappé (FRA/PSG) 149,4 milioni di euro

6. Jadon Sancho (GB/Borussia Dortmund) 148,3 milioni di euro

7. Joao Felix (POR/Atletico Madrid) 141,5 milioni di euro

8. Alphonso Davies (CAN/Bayern Monaco) 139,2 milioni di euro

9. Raheem Sterling (GB/Manchester City) 136,9 milioni di euro

10. Kai Havertz (GER/Chelsea) 136 milioni di euro

keystone-sda.ch (Peter Powell / POOL)