«È stato di gran lunga l'anno peggiore e più difficile della mia vita»

Il 2021 è iniziato con una notizia davvero positiva per il centrocampista dello Zurigo Vasilije Janjicic. Dopo essersi sottoposto a tre mesi di chemioterapia e a due interventi chirurgici, il 22enne ha sconfitto il cancro che gli era stato diagnosticato verso la fine dell'estate.

L'informazione è stata data direttamente dal giocatore su "Instagram". I medici hanno dato il loro benestare per il rientro in campo, così il rossocrociato potrà ben presto tornare nuovamente a calcare i terreni di gioco. «È difficile trovare parole positive per il 2020», ha scritto Janjicic. «Ci siamo sentiti come se fossimo tutti sulla stessa barca e ogni giorno siamo stati sommersi da cattive notizie. Personalmente si è trattato di gran lunga l'anno peggiore e più difficile della mia vita. Tuttavia, non voglio spendere molte parole su questo anno maledetto, tranne: <2020, HAI PERSO!>». Sono orgoglioso di potervi dire che dopo tre mesi di chemioterapia e due operazioni ho sconfitto il cancro».

Keystone, archivio