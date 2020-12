«Messi al PSG con Pochettino»

PARIGI - Messi-PSG: in Francia ci credono e sono convinti che i parigini - che dopo l'esonero di Tuchel verranno affidati a Pochettino (manca solo l'ufficialità) -, tenteranno in estate l'affondo decisivo. Già vicino all'addio nei mesi scorsi, Leo è ormai in rotta con l'ambiente blaugrana e - con il contratto in scadenza - lo scenario più probabile è che cambi aria a fine stagione.

Ora, stando a "L''Equipe" e "Le Parisien", a far pendere la bilancia in favore del PSG ci sarebbero diversi fattori. Oltre ad un ingaggio faraonico garantito dagli sceicchi e le ambizioni sportive - con l'obiettivo Champions sullo sfondo - ci sarebbero anche delle scelte tecniche apprezzate da Messi.

I retroscena portati alla luce dai giornali francesi ci dicono infatti che la Pulce, prima che il Barcellona puntasse su Koeman come nuovo allenatore, aveva indicato al club un nome ben preciso: quello di Mauricio Pochettino.

keystone-sda.ch (R.Garcia)