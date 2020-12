«Juve, alti e bassi inspiegabili. CR7 non basta»

TORINO - La Juventus dista dieci punti dalla vetta. Tanti per una squadra come quella bianconera abituata a vincere e a fare incetta di trofei. CR7 e compagni sono reduci da una pesante sconfitta (3-0) contro una Fiorentina sin qui grande delusione di Serie A. Un incidente di percorso o c'è dell altro? Chissà...

Ma come mai questi alti e bassi? Alessandro Birindelli, ex Juve, ha cercato di analizzare la situazione: «Non posso accettare di vedere prima prestazioni come quella di Barcellona o quella di Parma e poi altre in cui la squadra è completamente scarica - le sue parole a Radio Sportiva - Il gruppo deve ritrovarsi e capire il perchè di questi risultati altalenanti. Ronaldo? Sappiamo quanto il portoghese possa fare la differenza, ma la squadra ha bisogno di un qualcosa in più perchè le partite che decideranno la stagione saranno sempre più impegnative».

keystone-sda.ch (ALESSANDRO DI MARCO)