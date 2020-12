«Vogliamo tornare a vincere a Cornaredo»

Domani sera - mercoledì 23 dicembre - il Lugano scenderà in campo contro il Losanna (ore 20.30) per disputare l'ultimo match del 2020, che corrisponde anche alla 14esima giornata di Super League.

I bianconeri occupano la quarta posizione in classifica con 18 punti, unitamente a tre squadre (Zurigo, Losanna e Servette), ma devono recuperare due incontri. «Contro il Losanna avremo a disposizione quasi tutta la rosa», ha analizzato mister Jacobacci nella consueta conferenza stampa pre-partita. «Domani ci vorrà personalità e carattere, bisognerà tirar fuori tutto ciò che abbiamo in corpo per avere la meglio su un avversario difficile. Sono una bella squadra con elementi giovani ma di grande talento. Davanti hanno giocatori veloci e bravi a trovare il gol e bisognerà stare di conseguenza molto attenti. A centrocampo propongono Kukuruzovic che sa dettare i tempi e che ha un sinistro che fa male sulle palle ferme, lo ha dimostrato l’anno scorso e anche in queste settimane. Bisognerà cercare di limitarne il raggio di azione. Hanno anche due terzini molto offensivi che mettono cross pericolosi sotto porta. Anche noi abbiamo in ogni caso le nostre qualità e diremo la nostra sul piano offensivo».

Come sta Bottani? «Mattia fatica a disputare due partite in tre giorni, si rischia di perderlo. A San Gallo aveva lamentato un indurimento ai polpacci e contro l’YB ho ascoltato anche lo staff medico e i miei assistenti che hanno paventato il rischio di non poterlo poi avere a disposizione contro il Losanna. Quanto a Lovric ha avuto un problema muscolare e al momento della sostituzione di Bottani ho deciso di cambiare anche lui. Sandy non si è allenato, è ancora a rischio e non so se potrà essere schierato domani sera».

Per l'occasione il tecnico dei ticinesi non potrà beneficiare dei servigi di Lavanchy, fermato dal giudice sportivo... «Cercheremo una soluzione, stiamo riflettendo su chi schierare a destra. Il Losanna da quella parte è estremamente pericoloso con Flo, che spinge molto, e con Guessand. Dovremo coprirci e raddoppiare per evitare che l'attaccante faccia quello che ha fatto contro il Lucerna. Sarebbe un peccato spostare Facchinetti a destra perché ha un ottimo sinistro e i suoi cross possono innescare gli attaccanti. Vedremo se giocare a quattro o a cinque in difesa e chi schierare. Sabbatini? Sono certo che Jonathan è pronto. Ha una mentalità da leader ed è importante per il gruppo. Anche Daprelà, Gerndt e Oss sono pienamente recuperati e questo è importante».

Come hai vissuto questo tribolato 2020? «Il 2020 è stato per il gruppo, la società e per il sottoscritto un anno bellissimo. Abbiamo avuto tante soddisfazioni tutti quanti e giocando ogni tre giorni ci vediamo quasi più tra di noi che con le rispettive famiglie. Mi auguro che potremo avere una certa continuità nel 2021 sul piano dei risultati e su quello dei rapporti umani. La serenità permette a tutti di lavorare meglio e di ottenere risultati importanti. Noi l’abbiamo avuta sia negli allenamenti sia nelle partite. Il Losanna è un avversario tosto che viene da due successi. Noi comunque vogliamo fermare il loro momento positivo e tornare a vincere a Cornaredo».

Ti-press (Alessandro Crinari)