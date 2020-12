Milan e Inter non sbagliano

REGGIO EMILIA - Ha ottenuto tre punti d'oro e stabilito un nuovo record. Domenica dolcissima per il Milan, capace d'imporsi 2-1 sul campo del sorprendente Sassuolo.

I rossoneri, ancora privi di Ibra, hanno trovato il gol d'apertura con Rafael Leao dopo appena sei secondi di gioco (!), stabilendo il nuovo primato della Serie A. Il precedente apparteneva a ben 19 anni fa, quando Poggi in Fiorentina-Piacenza ne impiegò otto. Il gol del raddoppio per gli uomini di Pioli è giunto al 26' con Saelemaekers. La rete di Berardi su punizione all'89' ha soltanto reso più incandescente il finale di partita.

L'Inter, che in classifica resta a un punto dai rivali cittadini, ha "risposto" battendo 2-1 lo Spezia. Reti nerazzurre di Hakimi (51') e Lukaku su rigore (71'), tardivo il gol di Piccoli (94').

Nelle altre partite da segnalare il successo interno del Benevento sul Genoa per 2-0 (gol di Insigne e Sau dagli 11 metri) e i pareggi 1-1 in Cagliari-Udinese (Lykogiannis per i sardi, Lasagna per i friulani) e Torino-Bologna (Verdi per i granata, Soriano per gli uomini di Mihajlovic).

