Gol e trofei: Lewandowski è semplicemente il migliore

Spectators: No Spectators - Due to the Coronavirus outbreak.

Venue: Stadio Olimpico.

Turf: Natural.

Capacity: 70,634.

Referee: Rosario Abisso (ITA).

Home Manager: Paulo Fonseca (POR).

Away Manager: Marco Giampaolo (ITA).

Sidelined Players: ROMA - Javier Pastore (Surgery) Bryan Cristante (Suspension through sports court) Nicolo Zaniolo (Cruciate Ligament Rupture).

TORINO - Cristian Ansaldi (Thigh Problems) Simone Zaza (Muscle Fatigue) Simone Verdi (Adductor problems) Daniele Baselli (Ruptured cruciate ligament) Vincenzo Millico (Muscle Fatigue).