Chi sta davanti in classifica... non è favorito

LUGANO - Il Lugano è pronto a ospitare lo Zurigo, in campo domenica (ore 16) a Cornaredo. Favorito? Solo per i numeri…

In casa i bianconeri sono stati quasi perfetti, infilando tre vittorie e un pari in quattro match. In trasferta i biancoblù sono stati poco meno che pessimi, mettendo insieme un successo e un pari in cinque uscite. Se a questo si aggiungono i dettagli delle reti subite, ottimi per Baumann e compagni (solo tre gol al passivo), modesti per Brecher e soci (bucati 11 volte in 450’), si può prevedere un risultato “scontato”? In condizioni normali si potrebbe azzardare un pronostico. Ma quelle attuali non sono affatto condizioni normali. Il coronavirus leverà infatti a mister Jacobacci quattro giocatori: Gerndt, Covilo, Macek e Daprelà. A questi si aggiungerà poi sicuramente l’acciaccato Sabbatini. Altro? Rinviata la sfida contro il Sion dello scorso weekend, il Lugano è fermo dal 29 novembre, quando superò in extremis il Basilea. Di sicuro, in quanto a ritmo partita, avrà dunque perso qualcosa. Per tutto ciò, contro un avversario altalenante ma comunque ambizioso e pericoloso, non può essere considerato favorito. Sarà anzi lo Zurigo, per di più affamato dopo essere stato sgambettato in casa dal San Gallo nel recupero infrasettimanale, quello che partirà con le convinzioni maggiori. I biancoblù hanno confidenza con il gol (1,8 di media a partita, il top del campionato) ma soffrono se costretti ad arretrare. Per gli incerottatissimi bianconeri, ottimi quando possono chiudere, recuperare e ripartire, il compito sarà quindi ancor più difficile. Riusciranno a dimostrarsi più forti delle assenze, dei problemi e, asfissiandone il gioco, a tenere i rivali lontani dall’area presidiata da Maric? La nuova sfida è lanciata.

Ti-press (Pablo Gianinazzi)