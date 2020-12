400’000 euro con clausola: deve risiedere entro 30 km da Monzello

MONZA - «Per Mario è l’ultimissima chance». A pronunciare la sentenza è stato Adriano Galliani e il “Mario” in questione è ovviamente Balotelli. L’ex dirigente del Milan, ora numero due (dopo Berlusconi) al Monza, ha deciso di dare una nuova possibilità all’attaccante italiano, già avuto in rossonero e finito fuori dai radar calcistici dopo annate pessime, nelle quali l’enorme talento è stato usato per tutto fuorché il calcio.

L’Amministratore Delegato del club brianzolo ha scommesso sul 30enne, premiandolo con un contratto annuale da 400’000 euro. Per tentare l’approdo in Serie A questo e altro, soprattutto se si può contare su una punta che, se motivata, può fare la differenza. Già ma le motivazioni, l’impegno e l’attenzione sono sempre stati un difetto per SuperMario; perché dunque pensare che stavolta sarà diverso? Non ci crede fino in fondo neppure Galliani il quale, però, ha cercato di porre rimedio usando il pugno duro. Nel contratto fatto firmare all’attaccante, il dirigente ha infatti inserito un paio di clausole interessanti. La prima “chiede” a Balotelli di evitare ogni tipo di eccesso. La seconda che risieda entro 30 km da Monzello, centro sportivo dove si allena la squadra. Questo per limitare il suo raggio d’azione e… le possibili distrazioni. Rispettandole, il numero 45 vedrà attivarsi ricchi bonus e potrà contare sulla possibilità di rinnovare. Basta poco...

Keystone (archivio)