Ronaldo pronto al rinnovo con la Juve, ma costerà caro

TORINO - Il legame che unisce la Juventus e Cristiano Ronaldo scadrà nel giugno 2022. E poi? Cina, Stati Uniti, Medio Oriente… sono in molti quelli pronti a fare ponti d’oro pur di ingaggiare il portoghese, ancora fenomenale in campo ed eccezionale come uomo immagine.

Prima di programmare la prossima tappa della carriera CR7, soddisfatto della quotidianità che sta vivendo, ha però cominciato a pensare a un possibile rinnovo a tinte bianconere. Ha cominciato a pensare di prolungare il contratto con la società che ora è casa sua. Come riportato da Don Balón, il 35enne ha dato mandato al suo agente di trattare una nuova firma con la Vecchia Signora. Per rimanere chiede però un biennale da 30’000’000 di euro (l'anno), stipendio fuori portata per un club che ha visto le sue finanze devastate da pandemia e successiva crisi finanziaria. La trattativa è cominciata: Ronaldo ha fatto la sua offerta, la Juve la sua controproposta. Per ora le parti sono lontane, per ora...

keystone-sda.ch (ALESSANDRO DI MARCO)