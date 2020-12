L'YB vince e allunga in vetta

LUCERNA - Reduce dal ko europeo contro la Roma, l'YB di Seoane ha ripreso la sua corsa in campionato, dove è ancora imbattuto. Vittoriosi 3-2 sul campo del Lucerna, i bernesi allungano in vetta a +5 sul Lugano, che non è potuto scendere in campo contro il Sion (rinvio dettato dal Covid).

La sfida della Swissporarena si è messa subito bene per i gialloneri, che al 27' conducevano già 3-0 grazie alle reti di Nsame (rigore), Fassnacht e Garcia. Nella ripresa c'è però stata la reazione del Lucerna, con Schultz (rigore al 53') e Sorgic (64') che hanno riaperto la contesa infiammando il finale. Per gli uomini di Celestini, fermi a quota 9 punti, la rimonta non si è però concretizzata.

Senza storia la sfida del Letzigrund, dove lo Zurigo ha liquidato il Losanna di Contini. 4-0 il risultato finale, con i tigurini a segno con Domgjoni (17'), Aiyegun (28'), Kololli (90') e Ceesay (91'). In classifica lo Zurigo è terzo con 14 punti alle spalle del Lugano (16). Losanna sesto a quota 12.

keystone-sda.ch (WALTER BIERI)