Oberlin & Basilea: il rapporto è finito

Alla fine del mese di dicembre Dimitri Oberlin non sarà più un giocatore del Basilea. Il 23enne attaccante e la società renana hanno infatti deciso di interrompere i rapporti di comune accordo.

Oberlin aveva raggiunto il St. Jakob Park nel 2017, in provenienza dal Salisburgo, ma non è mai sembrato troppo convinto della sua scelta. In seguito il ragazzo era stato prestato all'Empoli e al Zulte Waregem, prima di ritornare a Basilea la scorsa estate. «Ho conosciuto degli alti e dei bassi a Basilea. Adesso mi piacerebbe approfittare dell'occasione per giocare regolarmente in un nuovo club e di ritrovare il piacere di giocare a calcio», si può leggere in un comunicato.