United, PSG e Lipsia, tutto in 90’

TORINO - Padroni del Guppo G del primo turno di Champions League, Barcellona e Juventus si sono regalati una serata gustosa. I catalani (senza Messi) sono andati a far la voce grossa (3-0) in casa del Ferencvaros, prenotando la vetta del girone. I bianconeri (con Ronaldo, un gol per lui) hanno invece battuto - con lo stesso punteggio - la Dinamo Kiev.

Tante reti pure per il Chelsea, capace di dominare - in Spagna - 4-0 il Siviglia grazie alla quaterna di uno scatenato Giroud, per il Bruges (3-0 allo Zenit) e per il Red Bull Lipsia. I tedeschi hanno superato 4-3 in trasferta il Basaksehir, tornando in corsa per la qualificazione nel Gruppo H, nel quale hanno affiancato a 9 punti Manchester United e PSG. Questo per effetto del sorprendente e rotondo successo dei parigini, impostisi 3-1 all’Old Trafford (doppietta di Neymar) e ora a un passo dagli ottavi di finale.

Turno positivo, infine, per la Lazio: il pari nella tana del Borussia Dortmund permetterà ai biancocelesti di arrivare da favoriti agli ultimi 90’ della corsa. Un pareggio interno con il Bruges potrebbe bastare...