Zurigo steso in extremis

GINEVRA - Vittoria importante per il Servette, che nel mercoledì di campionato è riuscito a piegare 2-1 lo Zurigo. In grossa difficoltà in questa prima parte di stagione, i granata hanno affrontato il match con il giusto piglio. Sono passati in vantaggio con Kyei (69’) e, dopo il momentaneo pari di Domgjoni (75’), si sono garantiti i tre punti con il timbro in extremis di Valls.

Nei guai è invece il Vaduz, travolto 3-0 dal Losanna e ora ultimo della classifica. I biancorossi hanno a lungo retto l’urto con i vodesi, salvo poi sciogliersi dal 58’, minuto dell’espulsione di Wieser e del rigore trasformato da Turkes. Ancora l’attaccante bosniaco ha siglato il raddoppio, arrotondato poi da Geissmann all’80’.

Poco (ma proprio poco) meglio sta il Sion, solo un punto avanti in graduatoria - rispetto al Vaduz - e costretto nuovamente a masticare amaro. Impegnati a Lucerna, i vallesani sono caduti 2-0, affondati dall’autorete di Bamert e dal guizzo, nel finale, di Alounga.

keystone-sda.ch (MARTIAL TREZZINI)