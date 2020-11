Sognare non è peccato

LUGANO - La vittoria sul Basilea? Ha entusiasmato, ma a Lugano non ha fatto stappare lo champagne. A fine partita, per esempio, Angelo Renzetti si è detto molto soddisfatto, ma ha anche tenuto i piedi ben piantati in terra.

«Siamo una squadra molto unita, che ha delle direttive chiare, con degli uomini che hanno personalità - ha sottolineato il presidente del Lugano - adesso non guardiamo più indietro, ma in avanti. Stiamo facendo molto bene, ma non dimentichiamo è un campionato molto equilibrato. Perdi due partite di fila sei subito invischiato a metà classifica. Cercheremo di fare punti subito per creare quell’autostima che ci aiuterà ad andare meglio nel tempo. Abbiamo trovato un sistema di gioco con due esterni bravi che si esprimono sempre meglio. Arrivano i risultati, si cresce... È un insieme di cose positive, mai una sola. C’è poi anche una panchina importante: Odgaard e Bottani, per esempio, sono entrati e hanno fatto la differenza. Sono contento di Macek, alla sua terza partita in due anni, un giocatore giovane che ha mercato e una base tecnica notevole. Anche Guerrero mi piace. Un terzino con i piedi buoni, quando ha la palla non la butta via: è una solida spalla per Daprelà».

Pacato si è mostrato pure Maurizio Jacobacci. Dove vuole arrivare questo Lugano? «Prima dobbiamo raggiungere i 39 punti che valgono la salvezza, poi possiamo guardare in alto. Faccio complimenti ai miei ragazzi: hanno fatto un bel primo tempo. A noi hanno fischiato due falli assurdi, quando saremmo potuti andare in rete con Gerndt e soprattutto Lungoyi. Avremmo potuto segnare. Chiaro il pareggio poi ci sarebbe potuto andar bene, saremmo stati contenti, ma una vittoria all’ultimo secondo è bellissima. In precedenza in altre partite avevamo già segnato all’ultimo secondo. Noi ci abbiamo creduto. Il duello aereo vinto da Bottani con Klose, poi il fraseggio con Odgaard e la freddezza dell’attaccante ticinese rispecchiano la volontà di vincere. Oggi come oggi ce la giochiamo con tutti. Noi stiamo bene dove siamo adesso in classifica. Posizione che penso meritiamo».

Più “leggera” l’atmosfera con il match winner Mattia Bottani: «Ho vinto un duello aereo con Klose: non è da tutti i giorni». Da lì è nata la rete del Lugano, che ha allungato il magic moment. «Sicuramente il momento buono ci aiuta nei momenti topici - ha ammesso il bianconero - Non perdere da tanto aiuta moltissimo. Questo è un anno difficile per me e il gol è importante per ringraziare la società, che mi ha sempre sostenuto. Ho lottato e ci ho creduto fino all’ultimo e questo gol mi ripaga di tanta sofferenza. Mister Jacobacci? Lo conoscevo già prima, da Wil. È una persona pignola, ma molto precisa è molto concreta. Si mette a disposizione del gruppo, ci aiuta molto».

Ti-press (Pablo Gianinazzi)