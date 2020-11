San Gallo in quarantena: salta il match del Letzigrund

SAN GALLO - Il Covid ferma anche il San Gallo. A seguito della positività di altri due giocatori, il club biancoverde è stato posto in quarantena dal medico cantonale e non potrà scendere in campo per il nono turno di Super League.

L'incontro tra i sangallesi di Zeidler e lo Zurigo - che si sarebbe dovuto disputare domenica pomeriggio al Letzigrund - è stato rinviato a data da stabilirsi.

Keystone/archivio