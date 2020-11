Il Real sbanca San Siro: Conte ancora ko

MILANO - Adesso per Conte la salita è ripidissima. Già sul fondo del Gruppo B, l'Inter è uscita con le ossa rotta dalla serata di San Siro. Opposti al Real Madrid, i nerazzurri hanno perso 2-0 e ora avranno bisogno di un'impresa (e risultati favorevoli anche dagli altri campi) per passare il turno.

Colpiti in avvio da Hazard (rigore) e rimasti in 10 al 33' per l'espulsione di Vidal (proteste per un penalty non assegnato), i nerazzurri hanno poi incassato il 2-0 di Rodrygo al 59’. L'Inter è a quota 2 punti, lo Shakthar (piegato i4-0 dal Gladbach) ne ha 4. Più su i Blancos (7) e i tedeschi (8).

Nel girone D colpo grosso dell'Atalanta, che ha sbancato Anfield: Liverpool piegato 2-0 dai gol di Ilicic e Gosens. Già promosse agli ottavi il City (decisivo 1-0 sull'Olympiakos) e il Bayern (3-1 sul Salisburgo).

keystone-sda.ch / STF (Luca Bruno)