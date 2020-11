«Con la palla era Dio, senza era umano»

BUENOS AIRES - Amici, ex compagni, ex avversari, semplici appassionati: il mondo dello sport è in lutto e sotto shock per la scomparsa di Diego Armando Maradona. Innumerevoli i messaggi per ricordare il fuoriclasse argentino, "giocatore del secolo" e considerato da tanti come il più forte di tutti i tempi.

«Maradona è stato un semi-Dio del calcio. Con la palla era Dio. Senza palla era umano», ha scritto il brasiliano Falcao, volendo forse ricordare anche le "cadute" extra-campo del Pibe de Oro.

Da parte sua Leo Messi, da sempre considerato l'erede di Diego - i confronti negli anni si sono sprecati - ha sempre avuto un rapporto speciale con Diego. «È un giorno molto triste per tutti gli argentini e per il calcio. Ci lascia Maradona, ma non se ne va, perché Diego è eterno. Conservo dentro di me tutti i bei momenti vissuti insieme, colgo l'occasione per inviare le mie condoglianze a tutta la sua famiglia e ai suoi amici».

Non manca all'appello Franco Baresi, storico capitano del Milan: «Mi piange il cuore, è stato un onore affrontarti, avevi un cuore grande, continuerai a fare magie e a regalare gioia ed emozione per sempre».

Frase semplice e diretta quella di Francesco Totti, che si è fatto sentire su Instagram: «Hai scritto la storia del calcio... Ciao Diego».

Del Piero, bandiera della Juve, ha voluto ricordare Maradona con una sua citazione: «Se fossi con un vestito bianco a un matrimonio e arrivasse un pallone infangato, lo stopperei di petto senza pensarci».

Da parte sua l’ex Inter Zanetti, pure lui argentino, ha detto che «Maradona ci ha trasmesso l’amore per questo sport, in ogni angolo di ogni quartiere dell’Argentina ci sarà sempre la sua essenza».

Nel cuore di Napoli, dove è stato dichiarato lutto cittadino, Maradona potrebbe ben presto vedersi intitolato lo stadio dei partenopei. «Intitoliamo lo stadio San Paolo a Diego Armando Maradona», ha proposto il sindaco Luigi De Magistris.

keystone-sda.ch / STF (Alessandra Tarantino)