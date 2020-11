Successi interni per Basilea e Sion

BASILEA - Due partite e due successi interni nella serata di Super League, dove si è giocato al St. Jakob e al Tourbillon. Il Basilea di Sforza, sovente opaco e reduce da due ko, non ha steccato contro il Losanna portandosi a quota 10 punti in classifica (sinonimo di quinto posto). In rete con Stocker (41') e Kasami (76'), i renani si sono imposti 2-1. Ai vodesi di Contini non è bastato il gol di Guessand al 91'.

Serata positiva anche per il Sion del vulcanico Constantin, che a domicilio ha superato 2-0 il Servette. Le reti dei vallesani portano le firme di Bamert (15') e Khasa (58'). In classifica il Sion sale al settimo posto con 7 punti. Ginevrini ottavi a quota 5.

keystone-sda.ch (GEORGIOS KEFALAS)