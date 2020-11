L'EuroRonaldo si vuole sbloccare

TORINO - Torna la Champions League e fa rima con grande calcio, con due serate scoppiettanti che potrebbero e dovrebbero regalare anche i primi verdetti.

Siamo solo al quarto turno della fase a gironi, ma c’è chi è già vicino a strappare il pass per la fase a eliminazione diretta. È il caso del Barcellona che, nonostante le tante difficoltà nella Liga, sta correndo veloce sull’amato palcoscenico europeo e comanda il Girone G a punteggio pieno. I blaugrana stasera sono attesi nella tana della Dinamo Kiev. A quota 6 troviamo la Juve, che allo Stadium ospita il modesto Ferencvaros. Privi di Bonucci, Chiellini e Demiral nel reparto arretrato (in emergenza), i bianconeri davanti faranno sicuro affidamento sul cecchino CR7, che però in questa edizione della Champions non ha ancora trovato la via del gol. A Torino, contro gli ungheresi, ha un'ottima chance per sbloccarsi e iniziare a macinare gol come in campionato.

In ottima posizione di classifica ci sono anche Chelsea e Siviglia - in vetta al girone E -, che stasera potrebbero assestare la spallata decisiva alle altre pretendenti (Rennes e Krasnodar). Nel Gruppo H fari sul PSG, che cerca riscatto e punti d’oro contro il Lipsia. I parigini erano finiti ko venti giorni or sono. Nell'altro match lo United ospita il Besaksehir, che nell’ultimo turno aveva piegato proprio i Red Devils.

Chiudono il programma della serata i duelli tra il Dortmund del prodigio Haaland e il Bruges e quello tra Lazio e Zenit.

Champions League, 4a giornata:



Questa sera

E: 18.55 Krasnodar(1)-Siviglia(7)

E: 18.55 Rennes(1)-Chelsea(7)

F: 21.00 B.Dortmund(6)-Bruges(4)

F: 21.00 Lazio(5)-Zenit(1)

G: 21.00 D.Kiev(1)-Barcellona(9)

G: 21.00 Juventus(6)-Ferencvaros(1)

H: 21.00 Man.United(6)-Besaksehir(3)

H: 21.00 PSG(3)-Lipsia(6)

Domani

A: 21.00 A.Madrid(4)-Lok.Mosca(2)

A: 21.00 Bayern M.(9)-Salisburgo(1)

B: 18.55 B.Gladbach(5)-S.Donetsk(4)

B: 21.00 Inter(2)-Real Madrid(4)

C: 18.55 Olympiacos(3)-Man.City(9)

C: 21.00 Marsiglia(0)-Porto(6)

D: 21.00 Ajax(4)-Midtjylland(0)

D: 21.00 Liverpool(9)-Atalanta(4)

keystone-sda.ch (Alessandro Di Marco)