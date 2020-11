Ibra show, il Milan vola: sbancato il San Paolo

NAPOLI - Trascinato dal solito incontenibile Zlatan Ibrahimovic, il Milan ha steso il Napoli mantenendo con autorità la vetta della Serie A (20 punti, +2 sul Sassuolo). Di scena al San Paolo nel posticipo dell'ottava giornata, i rossoneri hanno vinto 3-1 contro la truppa di Gattuso.

Aperte le marcature al 20' con un colpo di testa, Ibra ha siglato la sua personale doppietta al 54', superando nuovamente Meret e portando i suoi sul 2-0. La reazione Azzurra porta la firma di Mertens, che al 63' ha trovato il 2-1. Nel finale, con Ibra costretto a lasciare il campo per infortunio (problema alla coscia sinistra), il Milan ha poi chiuso i conti con Hauge. Il norvegese, al primo gol in A, ha segnato il 3-1 al 95'. In casa Napoli da segnalare anche l'espulsione di Bakayoko (ex rossonero) al 65'.

In classifica il Milan è primo con 20 punti, Napoli sesto con 14.

keystone-sda.ch (Alessandro Garofalo)