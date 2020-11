CR7 e il gol nel sangue

LA SPEZIA - C’è CR7, non ci sono problemi. Aggrappata al suo campionissimo, la Juventus ha risolto l’enigma-Cagliari, tornando al successo in campionato e scalando la classifica. I bianconeri si sono imposti 2-0 sui sardi grazie - appunto - alla doppietta del portoghese (8 reti in Serie A), che in una manciata di minuti prima dell’intervallo ha aperto e chiuso i conti. Il successo ha permesso alla Vecchia Signora di arrampicarsi fino al secondo posto della graduatoria, a una sola lunghezza dal Milan primo della classe.

Senza reti è invece terminata Spezia-Atalanta. I nerazzurri hanno spinto a lungo, infrangendosi però spessissimo su un grande Provedel. Due punti persi e tanta delusione.

keystone-sda.ch (Marco Alpozzi)