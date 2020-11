Bernesi in vetta, aspettando il Lugano…

BERNA - I gol di Nsame e Meschack hanno permesso allo Young Boys di imporsi nel big match di giornata di Super League. Opposti al Basilea, i bernesi sono andati in svantaggio (rigore di Arthur dopo 22’) ma non si sono persi d’animo, trovando il pari prima dell’intervallo e la rete del definitivo 2-1 all’ora di gioco. I tre punti hanno permesso ai gialloneri di tornare in solitaria in testa alla classifica. In attesa del Lugano, domenica di scena a Ginevra...

Nel primo match della giornata Lucerna e Vaduz si sono divise la posta in palio, rimandando ancora l’appuntamento con il primo successo stagionale. Avanti con Sorgic alla mezzora, gli svizzerocentrali si sono visti riprendere dai biancorossi all’87’. L’1-1 finale è stato timbrato, su rigore, da Gajic.

keystone-sda.ch (PETER KLAUNZER)