Sommer para due rigori, ma all'88' giunge il pari di Moreno

BASILEA - Era una sorta di ultima spiaggia per la Svizzera, chiamata a ottenere punti per evitare la retrocessione nella "League B" di Nations League. I rossocrociati hanno fornito un'ottima prestazione, venendo però fermati sull'1-1 dalla Spagna.

Tutto si deciderà dunque martedì sera in quel di Lucerna in un vero e proprio spareggio con l'Ucraina (+3 in classifica), questa sera battuta in Germania 3-1.

Poco prima del 20' gli elvetici hanno scaldato il motore con due conclusioni di Shaqiri, una parata da Simon e l'altra finita alta. Sei minuti più tardi un cross telecomandato di Embolo è diventato...oro per Freuler che - con un sinistro molto bello - ha regalato il vantaggio alla nostra nazionale. Un vantaggio meritato per quanto mostrato nel primo terzo di gara. Vantaggio che, nonostante qualche brivido nel finale, i rossocrociati sono riusciti a condurre in porto al 45'.

Al 55' - dopo un'uscita scellerata del portiere ospite - Seferovic ha avuto l'incredibile occasione per andare sul 2-0. Gli spagnoli si sono salvati grazie al salvataggio miracoloso sulla riga di porta di un loro difensore. L'errore per poco non costava carissimo alla Svizzera, la quale due minuti più tardi è stata punita dall'arbitro del confronto che ha concesso un rigore per un tocco di braccio di Rodriguez. Sergio Ramos ha però fallito al cospetto di Sommer. E incredibilmente il duello si è riproposto al 79' per un fallo di Elvedi (espulso per doppia ammonizione) ed ancora una volta ad avere la meglio è stato il nostro portiere.

A furia d'insistere la selezione di Luis Enrique, all'89', ha trovato il pareggio con Moreno (forse in leggero fuorigioco), colpevolmente lasciato solo dalla difesa di casa. Una vera e propria beffa al termine di una partita giocata bene dalla nostra nazionale.

Ora non bisogna fare altro che voltare subito pagina e concentrarsi sulla sfida di martedì.

SVIZZERA-SPAGNA 1-1 (1-0)

Reti: 26' Freuler 1-0; 88' Moreno 1-1.

Svizzera: Sommer, Rodriguez, Akanji, Elvedi, Fernandes, Zuber (73' Steffen) Freuler, Xhaka, Shaqiri (73' Sow), Embolo (91' Mehmedi), Seferovic (84' Omeragic).

keystone-sda.ch / STF (ALESSANDRO DELLA VALLE)