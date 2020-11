«Nel mercato succedono cose straordinarie»

PARIGI - Prima le notizie relative alla sua poca soddisfazione, poi quelle sui suoi bisticci con la politica italiana, in seguito quelle sul suo costo, divenuto insostenibile per la Juve… Nelle ultime settimane Cristiano Ronaldo è stato dipinto sempre meno a suo agio nel suo ruolo di guida e simbolo dei bianconeri. Da lì a parlare di mercato il passo è stato davvero breve. Le indiscrezioni di inizio settimana relative a un suo prossimo trasferimento hanno fatto rumore. E non sono state cancellate dalle ultime parole di Leonardo, d.s. del Paris Saint-Germain. Chiacchierando via social con i tifosi, il dirigente brasiliano ha anzi ammesso che l’ingaggio del portoghese è tutt’altro che fuori questione.

«È normale che un giocatore come lui sia associato al PSG - ha raccontato il 51enne - perché la nostra società è nella ristretta cerchia di quelle che possono permetterselo. Anche se la situazione è complicata per tutti, oltre alla programmazione il mercato è una questione di opportunità. A volte succedono cose straordinarie...».

