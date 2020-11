Prima vittoria per il Toro

GENOVA - Primo acuto in campionato per il Torino di Giampaolo, che nella sua sesta uscita stagionale ha colto la prima vittoria.

Di scena al Ferraris contro il Genoa, i granata si sono imposti 2-1 grazie alle reti di Lukic (10') e all'autogol di Luca Pellegrini (26').

Con Behrami in panchina, il Grifone ha cercato una timida reazione nella ripresa, ma il gol di Scamacca (94') non è bastato per evitare il ko. In classifica il Torino sale a quota 4 punti, il Genoa resta a 5.

keystone-sda.ch (SIMONE ARVEDA)