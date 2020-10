Maradona benedice il… divorzio

BARCELLONA - I recenti gol europei e, soprattutto, il recente passo indietro dell’odiato Bartomeu - che ha lasciato la presidenza - basteranno a convincere Leo Messi a rimanere a Barcellona anche nelle prossime stagioni?

Di ciò non è convinto Diego Maradona, idolo, mentore e amico della Pulce, che ha tratteggiato un futuro a tinte nere per i tanti tifosi azulgrana.

«Leo non è stato trattato come avrebbe meritato - ha sentenziato il neo 60enne Diego - Sapevo che tra lui e il club sarebbe finita male e pensavo davvero se ne sarebbe andato la scorsa estate. È al Barcellona da tanto tempo ma quella non è una società facile… Il punto è che non è semplice andarsene e sbattere la porta quando ci sono di mezzo un contratto, una realtà che è la tua casa e tanta gente che ti vuole bene. Non è semplice. Io a Napoli non l’ho fatto».

Keystone (foto d'archivio)