Juve, altro pari: Kulusevski salva Pirlo

TORINO - La Juve di Pirlo rallenta ancora. In campo allo Stadium nel posticipo della quinta giornata di Serie A, la Vecchia Signora non è andata oltre all'1-1 col Verona. Per i bianconeri si tratta del terzo pareggio in cinque partite di campionato (in quattro giocate se si considera il successo a tavolino contro il Napoli).

Fermata dalla travesta nel primo tempo (colpita da Cuadrado), la Juve è capitolata al 60', quando Favilli ha gelato lo Stadium infilando l'1-0. Gettato nella mischia subito dopo il vantaggio degli ospiti, Kulusevski ha ripagato Pirlo al 78' segnando lo splendido gol dell'1-1.

In classifica i bianconeri si portano a quota 9 punti e mancano l'aggancio a Napoli e Sassuolo (11). Il Verona si porta a 8.

keystone-sda.ch (ALESSANDRO DI MARCO)