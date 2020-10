Il Lugano non si pone limiti

LUGANO - Il Lugano ha fatto 14! E non l'ha fatto contro una squadra materasso, bensì contro un San Gallo che fino a sabato sera non aveva ancora perso. 14 partite senza sconfitte a Cornaredo, in quello che è ormai diventato un catino inespugnabile. Ed ora in riva al Ceresio è giusto sognare qualcosa di grande. D'altronde una squadra che non perde in campionato da ben 13 gare, non può più nascondersi.

Quella ticinese è una squadra collaudata che ormai si conosce a memoria. I pochi cambiamenti in sede di mercato operati a una rosa già molto valida hanno fatto il resto: non sempre cambiare o sostituire è sinonimo di successo. Anzi. L'usato sicuro, molto spesso, dà molte più garanzie.

Il vero peccato, oggi, è quello che non tutti i tifosi possono “gustarsi” questo Lugano dal vivo: la speranza è che almeno per la primavera le cose da questo punto di vista possano migliorare. Il team sottocenerino merita infatti una cornice di tutto rispetto.

Contro i biancoverdi la squadra di Maurizio Jacobacci – salita al terzo posto in classifica – ha mostrato grande compattezza, disputando il miglior primo tempo dell'ancor giovanissima stagione. Nel secondo hanno sì sofferto, riuscendo però con le unghie e con i denti (e grazie soprattutto a un super Baumann) a difendere l'esiguo vantaggio. Magistrale l'azione che ha portato al gol Lavanchy, dopo un ottimo lavoro preparatorio di Guerrero.

Contro Young Boys (domenica prossima in casa) e Losanna (sabato 7 novembre oltre Gottardo) il Lugano potrà togliersi altre soddisfazioni e, perché no, provare a impossessarsi della testa della classifica. Bernesi e vodesi sono le due squadre che, come il Lugano, non hanno ancora perso... Ne vedremo delle belle.

Ti-press (Pablo Gianinazzi)