Sei reti e un punto a testa

REGGIO EMILIA - Si è disputato questa sera un match di Serie A, valido per la quinta giornata: Sassuolo-Torino si è chiuso con un pirotecnico 3-3.

Per il Toro di Giampaolo, in rete con Linetty (33'), Belotti (77') e Lukic (79'), si tratta del primo punto conquistato in campionato. Per gli emiliani, invece, gol di Djuricic (71'), Chiriches (84') e Caputo (85') e secondo posto in classifica provvisorio a una lunghezza dal Milan.

keystone-sda.ch (SERENA CAMPANINI)