Schürrle: attacco frontale a Mourinho

BERLINO - José Mourinho non smette mai di far parlare di sé. D'altronde è il classico personaggio che o ti sta simpatico o il contrario. Inutile girarci attorno, il portoghese è un allenatore che da sempre divide. Un po' per i suoi modi di fare, un po' per quel "vizio" di dire sempre le cose che pensa. Senza giri di parole, senza paura.

Chi non ha un bel ricordo dello Special One è André Schürrle: il quasi 30enne, campione del mondo con la Germania nel 2014 che nelle scorse settimane aveva annunciato il ritiro, ha usato parole pesanti per descriverlo. I due avevano lavorato insieme ai tempi del Chelsea... «È una persona brutale - le parole del tedesco a una TV locale - Mi sono sempre chiesto perché mi trattasse così, perché lo facesse a prescindere, perché facesse questo alle persone. Poi ho capito come lavorava e cosa ricercava. Al tempo non riuscivo a gestire le cose che voleva da me, a causa della durezza e della pressione psicologica. Costruiva una pressione enorme. Spesso mi sostitutiva all’intervallo, la partita dopo non ero neanche in panchina. Ho perso autostima».

Keystone (archivio)