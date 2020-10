FC Paradiso in quarantena

PARADISO - Il FC Paradiso - formazione di Prima Lega Classic - è in quarantena da oggi. La notizia è stata data a "La Regione" dal presidente del club Antonio Caggiano, il quale ha spiegato come sono andate le cose.

«Sabato abbiamo disputato la partita in casa (con il Weetswil-Bonstetten, ndr) e domenica sera un nostro giocatore ha iniziato ad aver alcuni sintomi. Si è così deciso per il tampone il cui risultato è arrivato stamattina, e l'esito è positivo. Ho chiamato l'hotline, come da indicazioni, che mi ha messo in contatto con il medico cantonale a cui ho spiegato la situazione, e immediatamente abbiamo messo in quarantena tutta la squadra».