Chiasso, Strechie positivo al Covid

CHIASSO - In casa Chiasso è stato comunicato un secondo caso di positività al Covid. Dopo che la scorsa settimana era stato colpito Kreshnik Hajrizi, - che si trovava in Kosovo per gli impegni con la Nazionale U21 ed ha affrontato la quarantena a Pristina -, ora è stata accertata la positività di Roberto Strechie.

Come da protocollo, l’atleta è stato messo in quarantena, ed è stato disposto l’isolamento fiduciario anche per il suo coinquilino, il calciatore Gonzalo Gamarra, il cui tampone ha comunque dato esito negativo.

Nella giornata di oggi, 21 ottobre, il club comunica che verrà eseguito un ciclo di tamponi in via precauzionale e preventiva a tutta la squadra, allo staff tecnico e ai collaboratori.

TiPress/archivio