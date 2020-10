Campionissimi e sorprese, tocca a voi

PARIGI - Comincerà la Juventus ma poi, fino alle ore 23, si potranno seguire alcune delle più affamate e ambiziose squadre d’Europa. È per questa sera il nuovo appuntamento con la Champions League. Una coppa “strana”, in balia degli eventi e reduce da un’edizione complicata, ma sempre più che affascinante.

Tra i primi match dei gironi ci sono già chicche interessantissime. La trasferta, appunto, dei bianconeri di mister Pirlo, di scena nella tana della sempre ostica Dinamo Kiev per esempio. O Chelsea-Siviglia e Lazio-Borussia Dortmund, incroci che non ci sorprenderemmo di trovare nella fase a eliminazione diretta. La partita di cartello è tuttavia PSG-Manchester United. In casa, la finalista dell’ultimo anno ci terrà a deliziare i (pochi) tifosi che la seguiranno dal vivo. Ce la farà? I Red Devils non sono più una potenza; scommettere contro la truppa di Solskjaer è però sempre difficile...

Questa sera

18.55 Dinamo Kiev-Juve

18.55 Zenit-Bruges

21.00 Barça-Ferencvaros

21.00 Chelsea-Siviglia

21.00 Lazio-Borussia D.

21.00 PSG-Man-Utd

21.00 RB Lipsia-Basaksehir

21.00 Rennes-Krasnodar

Domani

18.55 Real-Shakhtar

18.55 RB Salisburgo-Lokomotiv

21.00 Ajax-Liverpool

21.00 Bayern-Atl. Madrid

21.00 Inter-M’gladbach

21.00 Manchester City-Porto

21.00 Midtjylland-Atalanta

21.00 Olympiakos-O.Marsiglia

