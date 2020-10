A Vaduz il Lugano salva un punto al 92'

VADUZ - Dove ci eravamo lasciati? Con il pareggio interno contro il Sion (2-2) maturato lo scorso 3 ottobre. Quello visto all'opera due settimane dopo è stato un Lugano poco incisivo, che ha comunque salvato un punto al 92'. Nel Principato la sfida tra Vaduz e sottocenerini si è chiusa sull'1-1.

Al Rheinpark Maurizio Jacobacci ha gettato nella mischia da subito il neo-arrivato Odgaard, giunto in prestito dal Sassuolo.

Nella prima frazione sono state poche le occasioni da rete sia su un fronte che sull'altro, se si eccettua una traversa di Lovric al 31'. Quando le squadre erano pronte a guadagnare lo spogliatoio per il riposo, è però stato fischiato un rigore (dubbio) in favore del Vaduz per un fallo di Lavanchy. Rigore che Cicek ha trasformato.

La reazione bianconera è stata timida: la formazione di Mario Frick ha contenuto con ordine le poche folate offensive dei ticinesi. L'occasione più ghiotta è capitata ai padroni di casa al 75': il tiro di Cicek ha terminato la sua corsa a pochissimi centimetri dal palo della porta del Lugano. Da segnalare pure all'86' una conclusione di Gerndt che per poco non sorprendeva Buchel.

Quando la partita sembrava pronta ad andare in pasto agli archivi ecco il pareggio firmato da Marcis Oss (entrato da pochissimo al posto di Lavanchy), autore al 92' di una conclusione al volo molto bella (e non certo semplice!) che non ha lasciato scampo al portiere avversario.

Il Lugano - che non perde da 13 incontri - tornerà in campo tra sette giorni, quando a Cornaredo arriverà il San Gallo.

Nell'altra gara di serata Servette e Young Boys hanno pareggiato 0-0

VADUZ-LUGANO 1-1 (1-0)

Reti: 45' Cicek 1-0; 92' Oss 1-1.

Lugano: Osigwe; Kecskes (46' Lungoyi), Maric, Daprelà; Lavanchy (88' Oss), Sabbatini, Custodio (65' Bottani), Lovric (88' Covilo), Guerrero; Gerndt, Odgaard.

keystone-sda.ch (CHRISTIAN MERZ)