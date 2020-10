Pari pirotecnico a Colonia: la Nati impatta 3-3. Doppietta di Gavranovic

COLONIA - Sfida pazza e ricca di reti al RheinEnergieStadion di Colonia, dove la Svizzera di Vlado Petkovic ha pareggiato 3-3 contro la Germania. Mille emozioni e un punto conquistato, con qualche rimpianto (la Nati era avanti 2-0 e poi 3-2).

Entrata in campo con le idee chiare e grande determinazione, la Svizzera si è resa subito pericolosa con Shaqiri, che al 4' ha chiamato in causa Neuer con una conclusione da distanza ravvicinata. Salvatasi in corner, la Germania è capitolata al 5', quando sugli sviluppi del calcio d'angolo è stato Gavranovic a trovare la via del gol con un bel colpo di testa.

Ancora pericolosa con Seferovic (15'), la Nati ha trovato il raddoppio al 26' con una ripartenza magistrale. Palla recuperata e passata rapidamente da Seferovic a Freuler, che con un delizioso tocco sotto ha scavalcato Neuer e beffato Rüdiger, che sulla linea di porta ha tentato il salvataggio in extremis.

Giusto il tempo di tornare a centrocampo ed ecco la reazione dei tedeschi, con Werner - bravissimo nella sua azione - che è andato a trafiggere Sommer sfruttando un'imprecisione di Schär.

Chiusa in svantaggio la prima frazione, nella ripresa la Germania ha iniziato pigiando il piede sull'acceleratore, con Havertz - sicuramente tra i migliori in campo - subito pericoloso al 49'. Al 55' sempre Havertz ha trovato l'affondo vincente, andando ad infilare il 2-2 dopo un'altra leggerezza in fase difensiva di Schär.

Acciuffata dopo essere stata avanti di due lunghezze, la Nati non si è data per vinta e due minuti dopo ha firmato il nuovo vantaggio. Entrato in possesso della sfera dopo un'incursione di Seferovic, Gavranovic al 57' ha trovato con lucidità la conclusione del 3-2 (doppietta per l'attaccante ticinese).

Germania al tappeto? Macché. Il botta e risposta è proseguito, con Gnabry che al 60' ha segnato il definitivo 3-3 con uno splendido colpo di tacco dopo un affondo sulla destra di Werner. Nell'ultima mezzora il risultato non è più cambiato, con la Svizzera che porta a casa 1 punto dopo un match dalle mille emozioni.

In classifica, dopo 4 impegni in Nations League, la truppa di Petkovic si trova a quota 2. La Germania si porta a 6, così come l'Ucraina di Shevchenko, che questa sera ha piazzato il colpaccio contro la Spagna. Impegnata a Kiev, la Roja di Luis Enrique è stata sconfitta 1-0 (decisivo Tsygankov al 76'). Le Furie Rosse restano comunque in vetta al Gruppo 4 con 7 punti.

GERMANIA - SVIZZERA 3-3 (1-2)

Reti: 5' Gavranovic 0-1; 26' Freuler 0-2; 28' Werner 1-2; 55' Havertz 2-2: 57' Gavranovic 2-3; 60' Gnabry 3-3.

SVIZZERA. Sommer, Widmer, Elvedi, Schär, Rodriguez, Zuber (66' Fernandes), Xhaka, Freuler (84' Benito), Shaqiri (66' Sow), Gavranovic, Seferovic (84' Itten).

