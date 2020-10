Polonia e Italia non si fanno male

DANZICA - A Danzica l'Italia non è riuscita a superare il muro eretto dalla Polonia: così il terzo impegno degli azzurri in Nations League è terminato senza reti. Medesimo risultato nella sfida tra Bosnia-Erzegovina e Olanda per una classifica che vede gli azzurri al comando del Gruppo 1 con 5 punti, uno in più della coppia Olanda/Polonia.

Nel Gruppo 2 l'Inghilterra ha sconfitto il Belgio per 2-1 grazie alle reti di Rashford su rigore e di Mount, andate a capovolgere il punto iniziale (anch'esso dagli 11 metri) di Lukaku. Grazie a quest'affermazione gli inglesi sono balzati in testa al girone con un punto di margine sugli avversari di serata. Nell'altra gara secco successo della Danimarca 3-0 in Islanda.

Il big match della serata tra Francia e Portogallo, appaiate in testa al Gruppo 3 con sette punti, si è chiuso a reti bianche. Nell'altro match successo della Croazia 2-1 sulla Svezia.

keystone-sda.ch / STF (Czarek Sokolowski)