«Parole senza onore, Juve penosa e imbarazzante»

NAPOLI - Vincenzo De Luca va all'attacco e critica pesantemente la Juve. In attesa che il Giudice sportivo faccia chiarezza con una sentenza, il match non andato in scena allo Stadium continua a far discutere e ad alimentare polemiche furiose (il Napoli rischia il 3-0 a tavolino). Sull'argomento, con una diretta su Facebook, è intervenuto proprio il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che non ha esitato ad attaccare Agnelli.

«La Juventus, per bocca del suo presidente, ha fatto una dichiarazione penosa, imbarazzante, dicendo che siccome c'è un protocollo sarebbero andati allo stadio per fare una dura competizione con i raccattapalle. Il presidente della Juve è un uomo appassionato, oltre che di palle e palloni, credo anche di filosofia. Mi permetto di ricordargli quello che diceva Schopenhauer: la gloria bisogna conquistarla, l'onore basta non perderlo. Se io mi fossi comportato così, sentirei di aver perduto il mio onore sportivo».

Insomma vere bordare su Agnelli e i bianconeri. «Capisco che il mondo del calcio coinvolge tanti grandi interessi economici, ma ci deve essere un punto limite, oltre il quale non si può andare. Chi non ha lealtà e onore non può parlare di sport. È una precisazione doverosa visto che non sono arrivati neanche i ringraziamenti alle ASL e al Napoli perché abbiamo evitato di contagiare Ronaldo. E se il Napoli avesse fatto come il Genoa? Andiamo lì, giochiamo e poi magari una settimana dopo c'è Cristiano Ronaldo positivo. Avremmo conquistato i titoli del New York Times».

Keystone/archivio